Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер высказался о своем назначении на этот пост.

Даррен Флетчер globallookpress.com

«Невероятно, но все решилось быстро. Я был шокирован и горд, и первое, что пришло мне в голову — это то, что мне лучше поговорить с сэром Алексом Фергюсоном. Я рассказываю сэру Алексу обо всех важных решениях, которые я принимаю в футболе, — его слова перекликались с моими мыслями о том, что нужно поступать так, как будет лучше для клуба, и я всегда к этому стремился.

То, что я возглавлю "Манчестер Юнайтед", было выше моих самых смелых фантазий. Это свалилось на меня неожиданно, и, наверное, это хорошо, потому что у меня не было времени подумать. Если бы мне сказали об этом заранее, я бы, вероятно, упустил эту возможность, так что внезапность помогла мне быстро отреагировать и действовать естественным образом. К счастью, я знаю этот клуб, знаю людей в клубе и знаком с игроками», — приводит слова Флетчера Sky Sports.

Напомним, что Флетчер занял этот пост после увольнения Рубена Аморима. «Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ.