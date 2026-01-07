Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о предстоящем матче против «Арсенала» в АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«Этот матч крайне важен, потому что нам еще есть за что бороться в АПЛ. Также мы выступаем в Кубке Англии и Лиге чемпионов, где играют на вылет и встречаются команды, похожие на "Арсенал". Так что для нас это будет шанс оценить, как мы смотрится в отдельно взятом матче.

Нам предстоит игра с очень, очень хорошей командой. Они здорово играют годами, но в этом сезоне, пожалуй, смотрятся еще лучше, чем в предыдущем», — приводит слова Слота BBC.

Матч «Арсенал» — «Ливерпуль» состоится в четверг, 8 января, и начнется в 23:00 мск.