По данным известного инсайдера Давида Орнстайна из The Athletic, руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает возможность назначения Томаса Тухеля и Роберто Де Дзерби на пост главного тренера.

Томас Тухель globallookpress.com

Эти специалисты являются основными кандидатами на замену Рубену Амориму, который покинул клуб 5 января 2024 года. Если «Манчестер Юнайтед» решит отложить поиск нового тренера до лета, то Тухель и Де Дзерби станут фаворитами на эту должность.

Тухель с января 2025 года тренирует сборную Англии, а Де Дзерби с лета 2024-го работает с «Марселем». «Манчестер Юнайтед» идет на шестой строчке, набрав 31 балл.