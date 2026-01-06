Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке может продолжить карьеру в «Милане», об этом сообщает Corriere Dello Sport.

Натан Аке globallookpress.com

По информации источника, футболист стал приоритетной трансферной целью «россонери» в зимнее окно. «Милан» готов дать Аке регулярную игровую практику, чтобы футболист смог получить вызов в сборную Нидерландов на чемпионат мира-2026.

Аке играет за «Ман Сити» с лета 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.