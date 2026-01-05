Известный тренер Сергей Ташуев считает, что ни один из российских специалистов не откажется от предложения возглавить московский «Спартак».

Сергей Ташуев globallookpress.com

«В любом клубе готов работать, что мне готовиться? Я уже сам читаю лекции, методичку выпускаю. Даже сравнивать меня с тем же Абаскалем не надо, не обижайте меня! А Йоканович в "Динамо"? Состав хороший, но в трех матчах мы их обыграли уверенно. В Москве их разорвали в клочья — 3:0, и что?

Любой российский тренер, который не работает в топ‑клубах, с удовольствием бы пошел в "Спартак". В том числе и я. Но не позвонят. Может, кого‑то из ребят помоложе позовут. Андрея Талалаева, например», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

В декабре 2025 года 67-летний Ташуев был назначен главным тренером красноярского «Енисея», выступающего в Первой лиге. Он сменил на этой должности легенду «Спартака» Андрея Тихонова.