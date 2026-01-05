Известный тренер Сергей Ташуев считает, что ни один из российских специалистов не откажется от предложения возглавить московский «Спартак».

Сергей Ташуев
Сергей Ташуев globallookpress.com

«В любом клубе готов работать, что мне готовиться?  Я уже сам читаю лекции, методичку выпускаю.  Даже сравнивать меня с тем же Абаскалем не надо, не обижайте меня!  А Йоканович в "Динамо"?  Состав хороший, но в трех матчах мы их обыграли уверенно.  В Москве их разорвали в клочья — 3:0, и что?

Любой российский тренер, который не работает в топ‑клубах, с удовольствием бы пошел в "Спартак".  В том числе и я.  Но не позвонят.  Может, кого‑то из ребят помоложе позовут.  Андрея Талалаева, например», — сказал Ташуев «Матч ТВ».

В декабре 2025 года 67-летний Ташуев был назначен главным тренером красноярского «Енисея», выступающего в Первой лиге.  Он сменил на этой должности легенду «Спартака» Андрея Тихонова.