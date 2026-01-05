Заслуженный мастер спорта Дмитрий Сычев считает полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова лучшим игроком ушедшего 2025 года.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Из футболистов в 2025 году отмечу Алексея Батракова. Не могу нарадоваться на него. Пресловутый второй сезон парень проводит очень качественно, растёт. Надеюсь, со временем он проявит себя не только в "Локомотиве", но и в топ-клубах и сборной на больших форумах. Желаю ему здоровья — это самое главное. Из других клубов выделил бы Сперцяна с Кордобой и всю команду "Краснодар", которая уверенно смотрится на первом месте», — сказал Сычев «Чемпионату».

Сейчас Сычеву 42 года. За «Локомотив» он выступал с 2004 по 2015 год, проведя 224 матча и забил 73 гола.

20-летний Батраков в этом сезоне в 23 играх забил 15 мячей и сделал 6 ассистов.