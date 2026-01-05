Пресс-служба «Спартака» объявила о назначении испанского специалиста Хуана Карлоса Карседо главным тренером первой команды.

Хуан Карседо globallookpress.com

«Испанский специалист подписал контракт с красно-белыми до лета 2028 года ❤️🤍

В 2012-м Карседо работал в "Спартаке" ассистентом Унаи Эмери, в штабе которого выигрывал чемпионат Франции с "ПСЖ" и трижды Лигу Европы с "Севильей".

С "Пафосом", своим предыдущим клубом, он как главный тренер выигрывал чемпионат Кипра, становился победителем Кубка страны и выходил в групповой этап Лиги чемпионов», — говорится в заявлении клуба.

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.