Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».
«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится — ходьба по граблям продолжается! » — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».
С «Пафосом» Карседо работает с 2023 года. Напомним, что он имеет опыт работы в «Спартака», в 2012-м году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.
Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.