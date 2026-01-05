Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном назначении Хуана Карседо на пост главного тренера «Спартака».

Дмитрий Губерниев globallookpress.com

«Пафосно назначат. Пафосно все профукает. Пафосно его выгонят. Пафосно получит компенсацию. Это четыре слагаемых успеха. Надолго Карседо не задержится — ходьба по граблям продолжается! » — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

С «Пафосом» Карседо работает с 2023 года. Напомним, что он имеет опыт работы в «Спартака», в 2012-м году он входил в тренерский штаб Унаи Эмери.

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.