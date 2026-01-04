«Тоттенхэм» на своем поле не смог обыграть «Сандерленд» в рамках 20-го тура АПЛ — 1:1.

Бен Дэвис globallookpress.com

Бен Дэвис на 30-й минуте вывел хозяев вперед, а Брайан Бробби сравнял счет на 80-й минуте и спас «черных котов» от поражения.

Результат матча Тоттенхэм Лондон 1:0 Сандерленд Сандерленд 1:0 Бен Дэвис 30' Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Бен Дэвис, Педро Порро, Арчи Грей ( Жоау Палинья 72' ), Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус ( Рандаль Коло Муани 19' ), Матис Тель, Вильсон Одобер ( Лукас Бергвалль 72' ), Ришарлисон Сандерленд: Робин Руфс, Лютсхарел Гертрейда, Деннис Киркин ( Ромейн Мандл 59' ), Омар Альдерете, Норди Мукиэле, Трай Хам, Энцо Ле Фе, Натан Морайа-Уэлш, Гранит Джака, Брайан Бробби, Саймон Адингра ( Дэниел Баллард 66' ) Жёлтые карточки: Деннис Киркин 47' (Сандерленд), Омар Альдерете 50' (Сандерленд), Энцо Ле Фе 60' (Сандерленд)

Статистика матча 6 Удары в створ 1 4 Удары мимо 3 49 Владение мячом 51 3 Угловые удары 4 4 Офсайды 2 6 Фолы 6

«Тоттенхэм» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Сандерленд» с 30 баллами опустился на 8-ю позицию в АПЛ.