«Тоттенхэм» на своем поле не смог обыграть «Сандерленд» в рамках 20-го тура АПЛ — 1:1.
Бен Дэвис на 30-й минуте вывел хозяев вперед, а Брайан Бробби сравнял счет на 80-й минуте и спас «черных котов» от поражения.
Результат матча
ТоттенхэмЛондон1:0СандерлендСандерленд
1:0 Бен Дэвис 30'
Тоттенхэм: Гульельмо Викарио, Кристиан Ромеро, Микки ван де Вен, Бен Дэвис, Педро Порро, Арчи Грей (Жоау Палинья 72'), Родриго Бентанкур, Мохаммед Кудус (Рандаль Коло Муани 19'), Матис Тель, Вильсон Одобер (Лукас Бергвалль 72'), Ришарлисон
Сандерленд: Робин Руфс, Лютсхарел Гертрейда, Деннис Киркин (Ромейн Мандл 59'), Омар Альдерете, Норди Мукиэле, Трай Хам, Энцо Ле Фе, Натан Морайа-Уэлш, Гранит Джака, Брайан Бробби, Саймон Адингра (Дэниел Баллард 66')
Жёлтые карточки: Деннис Киркин 47' (Сандерленд), Омар Альдерете 50' (Сандерленд), Энцо Ле Фе 60' (Сандерленд)
«Тоттенхэм» набрал 27 очков и поднялся на 13-е место в турнирной таблице, «Сандерленд» с 30 баллами опустился на 8-ю позицию в АПЛ.