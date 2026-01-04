«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в рамках 20-го тура АПЛ — 1:1.

Энцо Фернандес globallookpress.com

Счет открыл Тиджани Рейндерс на 40-й минуте встречи. Вплоть до компенсированного времени хозяева вели в счете, пока Энцо Фернандес не спас свою команду от поражения на 90+4-й минуте.

Результат матча Манчестер Сити Манчестер 1:1 Челси Лондон 1:0 Тейьяни Рейндерс 42' 1:1 Энцо Фернандес 90+4' Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш ( Натан Аке 81' ), Йошко Гвардиол ( Абдукодир Хусанов 51' ), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс ( Жереми Доку 70' ), Райан Шерки, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Джош Ачимпонг ( Лиам Дилап 62' ), Жоао Педро ( Йоррел Хато 62' ), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Педру Нету, Estevao Жёлтые карточки: Рубен Диаш 54', Матеус Нунес 79', Бернарду Силва 90+3' — Рис Джеймс 52', Лиам Дилап 79'

Статистика матча 3 Удары в створ 3 6 Удары мимо 3 58 Владение мячом 42 8 Угловые удары 2 2 Офсайды 2 11 Фолы 14

«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Челси» с 31 баллом поднялся на 5-ю строчку в АПЛ.