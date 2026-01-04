«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Челси» в рамках 20-го тура АПЛ — 1:1.
Счет открыл Тиджани Рейндерс на 40-й минуте встречи. Вплоть до компенсированного времени хозяева вели в счете, пока Энцо Фернандес не спас свою команду от поражения на 90+4-й минуте.
Результат матча
Манчестер СитиМанчестер1:1ЧелсиЛондон
1:0 Тейьяни Рейндерс 42' 1:1 Энцо Фернандес 90+4'
Манчестер Сити: Джанлуиджи Доннарумма, Рубен Диаш (Натан Аке 81'), Йошко Гвардиол (Абдукодир Хусанов 51'), Бернарду Силва, Родриго Эрнандес, Тейьяни Рейндерс (Жереми Доку 70'), Райан Шерки, Филип Фоден, Эрлинг Холанд, Матеус Нунес, Nico O'Reilly
Челси: Филип Йоргенсен, Рис Джеймс, Мало Гюсто, Бенуа Бадьяшиль, Джош Ачимпонг (Лиам Дилап 62'), Жоао Педро (Йоррел Хато 62'), Коул Палмер, Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Педру Нету, Estevao
Жёлтые карточки: Рубен Диаш 54', Матеус Нунес 79', Бернарду Силва 90+3' — Рис Джеймс 52', Лиам Дилап 79'
«Манчестер Сити» набрал 42 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. «Челси» с 31 баллом поднялся на 5-ю строчку в АПЛ.