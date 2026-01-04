«Интер» примет «Болонью» в матче 18-го тура Серии А. Поединок пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане 4 января. Старт игры в 22:45 мск.

«Интер» намерен отомстить «Болонье» за результат в Суперкубке Италии. В декабре команды встретились в полуфинале и «борзые» в серии пенальти выбили миланцев из турнира.

В Серии А «Болонья» также является головной болью «нерадзурри». В последних двух поединка «Интер» не смог выиграть — победа «Болоньи» и ничья. В этот раз на кону стоит первое место. Если «Интер» победит, то займет вершину таблицы. Удастся ли хозяевам добыть необходимые 3 очка?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу коэффициентами 1.42 и 7.80 соответственно.

Искусственный интеллект считает, что «Интер» победит со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Интер» — «Болонья» смотрите на LiveCup.Run.

