прогноз на матч Серии A, ставка за 2.00

4 января в 18-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Болонья». Начало игры — в 22:45 мск.

«Интер»

Турнирное положение: Миланцы привычно сражаются за Скудетто. Команда находится на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Интер» на один пункт опережает идущий следом «Милан». А вот забивает команда в среднем 2 гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. Миланцы одолели «Аталанту» (1:0).

До того команда в серии пенальти уступила «Болонье». А вот поединок с «Дженоа» завершился успехом (2:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 3.

Не сыграют: Франческо Ачерби — травмирован.

Прогнозы и ставки на Серию А

Состояние команды: Миланцы нынче находятся на подъеме. Да и пропускает команда в среднем реже гола за матч.

Причем «Интер» традиционно неудачно противостоит «Болонье». В пяти последних очных поединках команда добыла одну победу при 2 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Миланцы постараются закрепиться на вершине таблицы.

«Болонья»

Турнирное положение: «Борзые» бьются за выход в еврокубки. Команда ныне пребывает на 7 месте турнирной таблицы.

Причем «Болонья» на один балл отстает от топ-6. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. «Болонья» не сумела одолеть «Сассуоло» (1:1).

До того команда потерпела поражение от «Наполи» (0:2). А вот чуть ранее она в серии пенальти одолела «Интер».

При этом «Болонья» в 5 своих последних поединках добыла одну победу. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: Федерико Бернардески — травмирован.

Состояние команды: «Борзые» в последних поединках смотрелись не столь выгодно. Команда не побеждает уже 4 матча кряду.

При этом «Болонья» в среднем пропускает менее гола за матч. Плюс потенциально команда явно способна прибавить.

А вот «Интеру» команда не проигрывает 3 матча подряд. «Борзые» способны дать бой столь крепкому сопернику, но вполне будут рады и ничьей.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Борзые» намерены зацепиться за драгоценные очки.

Статистика для ставок

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Интер» забивает в среднем 2 мяча за матч

«Болонья» не побеждает 4 матча кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.37. Ничья оценена в 5.00, а победа оппонента — в скромные 7.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.66 и 2.15.

Прогноз: «Интер» бьется за Скудетто, так что наверняка активно понесется к воротам соперника.

Номинальные хозяева способны прибавить в плане реализации, да и «Болонья» в последних матчах выглядела бледновато.

2.00 Фора «Интера» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч «Интер» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Фора «Интера» -1.5 за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

2.65 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.65 на матч «Интер» — «Болонья» принесёт чистый выигрыш 1650₽, общая выплата — 2650₽

Ставка: ТБ 3.5 за 2.65