«Интер» жаждет реванша над «Болоньей» после поражения в Суперкубке

В воскресенье, 4 января, миланский «Интер» примет на своем поле «Болонью» в рамках 18-го тура итальянской Серии А. Следить за ходом этой встречи можно в нашей онлайн-трансляции

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

22:43 Главные действующие лица появляются на газоне стадиона «Джузеппе Меацца». Игра вот-вот начнется!

22:40 Сегодня в Милане безветренно, но прохладно: во время матча температура будет около +1℃.

22:35 До стартового свистка остается 10 минут, команды заканчивают разминку и уходят в подтрибунное помещение.

22:30 Главным арбитром встречи назначен Марко Гуида.

22:25 Сегодняшний матч пройдет в Милане на легендарном стадионе «Джузеппе Меацца», который вмещает 80 000 зрителей.

22:15 Приветствуем всех любителей футбола! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча 18-го тура чемпионата Италии по футболу «Интер» — «Болонья». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Стартовые составы команд

«Интер»: Зоммер Янн, Биссекк Янн-Аурель, Аканджи Мануэль, Бастони Алессандро, Энрике Луис, Барелла Николо, Чалханоглу Хакан, Зелиньски Пётр, Димарко Федерико, Мартинес Лаутаро, Тюрам Маркус.

«Болонья»: Равалья Федерико, Хольм Эмиль, Торбьерн Хеггем, Лукуми Джон, Ликояннис Хараламбос, Моро Никола, Фергюсон Льюис, Роу Джонатан, Одгор Йенс, Камбьяги Николо, Кастро Сантьяго.

«Интер»

«Интер» в нынешнем сезоне выступает очень мощно и сражается за чемпионство. Главные его соперники «Наполи» и «Милан» опережают его на одно и два очка соответственно, однако в случае победы над «Болоньей» черно-синие их обойдут и возглавят турнирную таблицу.

Нынешняя победная серия «Интера» составляет четыре матча, в которых поочередно были обыграны: «Пиза» (2:0), «Комо» (4:0), «Дженоа» (2:1) и «Аталанта» (1:0). Всего на счету «Интера» сейчас 36 набранных очков, а разница забитых и пропущенных голов (+21) — 35:14.

«Болонья»

«Болонья» начинала нынешний сезон очень перспективно, но последний месяц дела у нее складываются не лучшим образом. В четырех подряд турах команда не побеждает и набирает очень мало турнирных баллов. Разница забитых и пропущенных голов составляет (+10) — 24:14. В турнирной таблице Серии А «Болонья» занимает 7-е место и рвется в еврокубковую зону.

В двух последних турах «Болонья» набрала всего два очка благодаря ничейным исходам в матчах «Лацио» (1:1) и «Сассуоло» (1:1). Еще одна встреча завершилась домашним поражением от туринского «Ювентуса» с минимальным счетом 0:1.

Личные встречи

Между собой собой эти соперники играют довольно часто в различных турнира: итальянской Серии А и кубковых встречах. Явного преимущества ни одной из команд нет. Последняя очная дуэль состоялась в декабре прошлого года в рамках полуфинала Суперкубка Италии, в той встрече в серии пенальти победу одержала «Болонья» (2:1).

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.00