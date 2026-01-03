Президент «Атлетико» Энрике Сересо высказался о шансах мадридской команды на победу в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне
Диего Симеоне globallookpress.com

«Выиграть Лигу чемпионов чрезвычайно сложно для любой команды.  Но я убежден, что с Чоло мы этого добьемся.  С Симеоне и с этой командой мы можем этого добиться.  Я оптимист.

Почему мы не можем выиграть Лигу чемпионов?  Да, есть хорошие команды, но мы тоже хорошая команда.  Возможно, нам немного не хватает удачи.  Но мы идем к цели.  Мы требовательны и хотим титулов.  Хотим тот самый, столь важный титул, которого у нас нет», — цитирует Сересо As.

В настоящий момент «Атлетико» имеет в своем активе 12 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Лиги чемпионов.