Нападающий «Ливерпуля», Мохамед Салах, стал лидером по созданию голевых моментов в Английской Премьер-лиге сезона 2025 года, забив 19 голевых пасов. Об этом информирует аналитический портал WhoScored.

Мохамед Салах globallookpress.com

В текущем сезоне Мохамед Салах принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых он забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Согласно данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость игрока составляет 30 миллионов евро.

Ранее агенты «Реала» проявили интерес к Мохамеду Салаху на фоне травмы Килиана Мбаппе, который, вероятно, пропустит несколько недель из-за полученного повреждения.