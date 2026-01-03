«Ницца» и «Страсбург» (1:1) сыграли вничью в матче 17-го тура французской Лиги 1.
В составе гостей единственный гол записал на свой счет Хоакин Паничелли на 13-й минуте с пенальти.
На 54-й минуте «Страсбург» сравнял счет благодаря точном удару Элье Ваи.
Результат матча
НиццаНицца1:1СтрасбургСтрасбург
0:1 Хоакин Паникелли 13' пен. 1:1 Элье Ваи 54'
Ницца: Максим Дюпе, Жонатан Клосс, Абдулай Джума Бах, Kojo Peprah Oppong, Мельвен Бар, Тангай Н'Домбеле (Закариа Диалло 81'), Морган Сансон (Бернар Нген 81'), Тиагу Говея (Элье Ваи 46'), Софьян Диоп, Мохамед-Али Чо, Everton Pereira
Страсбург: Валентин Барко, Бен Чилвел, Исмаэль Дукуре, Самир эль Мурабет (Матис Амугу 81'), Абдул Уаттара, Хоакин Паникелли, Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 67'), Хулио Энсисо (Кендри Паэс 80'), Диегу Морейра, Lucas Hogsberg (Абакар Силла 89'), Mike Penders
Жёлтые карточки: Kojo Peprah Oppong 4' — Исмаэль Дукуре 35', Матис Амугу 90+3'
«Ницца» располагается на 13-й позиции в таблице Лиги 1 с 18-ю баллами. «Страсбург» — на 7-й строчке с 24 баллами.