«Ницца» и «Страсбург» (1:1) сыграли вничью в матче 17-го тура французской Лиги 1.

В составе гостей единственный гол записал на свой счет Хоакин Паничелли на 13-й минуте с пенальти.

На 54-й минуте «Страсбург» сравнял счет благодаря точном удару Элье Ваи.

Результат матча

НиццаНиццаНицца1:1СтрасбургСтрасбургСтрасбург
0:1 Хоакин Паникелли 13' пен. 1:1 Элье Ваи 54'
Ницца:  Максим Дюпе,  Жонатан Клосс,  Абдулай Джума Бах,  Kojo Peprah Oppong,  Мельвен Бар,  Тангай Н'Домбеле (Закариа Диалло 81'),  Морган Сансон (Бернар Нген 81'),  Тиагу Говея (Элье Ваи 46'),  Софьян Диоп,  Мохамед-Али Чо,  Everton Pereira
Страсбург:  Валентин Барко,  Бен Чилвел,  Исмаэль Дукуре,  Самир эль Мурабет (Матис Амугу 81'),  Абдул Уаттара,  Хоакин Паникелли,  Марсьяль Годо (Самуэль Амо-Амейо 67'),  Хулио Энсисо (Кендри Паэс 80'),  Диегу Морейра,  Lucas Hogsberg (Абакар Силла 89'),  Mike Penders
Жёлтые карточки:  Kojo Peprah Oppong 4'  —  Исмаэль Дукуре 35',  Матис Амугу 90+3'

«Ницца» располагается на 13-й позиции в таблице Лиги 1 с 18-ю баллами.  «Страсбург» — на 7-й строчке с 24 баллами.