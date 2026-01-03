Матч 17-го тура чемпионата Франции между «Монако» и «Лионом» состоится 3 января на стадионе «Луи II». Начало в 19:00 мск.

«Монако» имеет 23 очка. Клуб выпал из зоны еврокубков и даже в случае победы не сможет туда вернуться в этом туре. В последних турах «монегаски» потерпели два поражения подряд, проиграв «Марселю» и «Бресту». За последние 5 игр у коллектива 4 неудачи.

«Лион» с 27 баллами занимает 5-ю позицию. В прошлом туре гости обыграли «Гавр» и набрали свою 8-ю победу в 16 матчах турнира. В последнее время у «Лиона» не очень удается играть на выезде. Команда без победу уже 5 матчей, в которых она потерпела 2 поражения и набрала 3 ничьи.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.82.

Букмекеры дают 2.18 на победу «Монако», 3.30 на победу «Лиона».

Искусственный интеллект считает, что победит «Монако» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Монако» — «Лион» смотрите на LiveCup.Run.

