Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе не примет участия в матче 1/2 финала Суперкубка Испании против «Атлетико». Игра состоится 8 января в Джидде, Саудовская Аравия.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Ожидается, что Мбаппе отправится на матч Суперкубка Испании, хотя маловероятно, что он сыграет хоть какое-то время в полуфинале», — сообщает аккаунт El Chiringuito TV в соцсетях.

В другом полуфинале турнира сыграют «Барселона» и «Атлетик» из Бильбао. Финал Суперкубка пройдёт 11 января.

С лета 2024 года Мбаппе выступает за «Реал». За это время он забил 73 мяча и сделал 10 результативных передач в 83 матчах за мадридский клуб. Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года.