В матче 17-го тура Лиги 1 Франции «Монако» на домашнем поле уступил «Лиону» со счетом 1:3.

Павел Шульц
Павел Шульц globallookpress.com

Уже на 12-й минуте матча травму получил вратарь хозяев Лукаш Градецки и был вынужден покинуть поле.  На 38-й минуте полузащитник «Лиона» Павел Шульц вывел свою команду вперед.  Однако в конце первого тайма на 45+4-й минуте игрока «Монако» Мамаду Кулибали удалось сократить отставание, забив гол.

Во втором тайме Шульц удвоил преимущество «Лиона», забив гол на 57-й минуте.  На 70-й минуте Кулибали получил красную карточку за нарушение правил и был удален с поля.  На 79-й минуте защитник гостей Абнер забил третий гол, окончательно укрепив победу своей команды.

Результат матча

МонакоМонакоМонако1:3ЛионЛионЛион
0:1 Павел Шульц 38' 1:1 Мамаду Кулибали 45+4' 1:2 Павел Шульц 57' 1:3 Абнер Винисиус 79'
Монако:  Лукаш Градецки (Филипп Кён 12'),  Кристиан Мависса (Кассум Уаттара 36'),  Тило Керер,  Мохаммед Салису,  Каю Энрике,  Джордан Тезе,  Мамаду Кулибали,  Александр Головин (Станис Идумбо-Музамбо 77'),  Магнес Аклиуше,  Мика Биерет (Джордж Иленихена 77'),  Фоларин Балогун
Лион:  Доминик Грейф,  Абнер Винисиус (Адам Карабец 81'),  Николас Тальяфико,  Рубен Клюйверт,  Клинтон Мата,  Эйнсли Мэйтленд-Найлс,  Павел Шульц (Орел Мангала 81'),  Халес Мера (Таннер Тессманн 66'),  Корентин Толиссо (Мартин Сатриано 90'),  Тайлер Мортон,  Афонсу Морейра
Жёлтые карточки:  Тило Керер 7',  Фоларин Балогун 78'  —  Клинтон Мата 36',  Корентин Толиссо 70',  Рубен Клюйверт 70'
Красная карточка:  Мамаду Кулибали 70' (Монако)

После 17 матчей «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками.  «Лион», набрав 30 очков, располагается на пятой строчке.