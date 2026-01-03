В матче 17-го тура Лиги 1 Франции «Монако» на домашнем поле уступил «Лиону» со счетом 1:3.
Уже на 12-й минуте матча травму получил вратарь хозяев Лукаш Градецки и был вынужден покинуть поле. На 38-й минуте полузащитник «Лиона» Павел Шульц вывел свою команду вперед. Однако в конце первого тайма на 45+4-й минуте игрока «Монако» Мамаду Кулибали удалось сократить отставание, забив гол.
Во втором тайме Шульц удвоил преимущество «Лиона», забив гол на 57-й минуте. На 70-й минуте Кулибали получил красную карточку за нарушение правил и был удален с поля. На 79-й минуте защитник гостей Абнер забил третий гол, окончательно укрепив победу своей команды.