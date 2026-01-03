В матче 17-го тура Лиги 1 Франции «Монако» на домашнем поле уступил «Лиону» со счетом 1:3.

Павел Шульц globallookpress.com

Уже на 12-й минуте матча травму получил вратарь хозяев Лукаш Градецки и был вынужден покинуть поле. На 38-й минуте полузащитник «Лиона» Павел Шульц вывел свою команду вперед. Однако в конце первого тайма на 45+4-й минуте игрока «Монако» Мамаду Кулибали удалось сократить отставание, забив гол.

Во втором тайме Шульц удвоил преимущество «Лиона», забив гол на 57-й минуте. На 70-й минуте Кулибали получил красную карточку за нарушение правил и был удален с поля. На 79-й минуте защитник гостей Абнер забил третий гол, окончательно укрепив победу своей команды.

Результат матча Монако Монако 1:3 Лион Лион 0:1 Павел Шульц 38' 1:1 Мамаду Кулибали 45+4' 1:2 Павел Шульц 57' 1:3 Абнер Винисиус 79' Монако: Лукаш Градецки ( Филипп Кён 12' ), Кристиан Мависса ( Кассум Уаттара 36' ), Тило Керер, Мохаммед Салису, Каю Энрике, Джордан Тезе, Мамаду Кулибали, Александр Головин ( Станис Идумбо-Музамбо 77' ), Магнес Аклиуше, Мика Биерет ( Джордж Иленихена 77' ), Фоларин Балогун Лион: Доминик Грейф, Абнер Винисиус ( Адам Карабец 81' ), Николас Тальяфико, Рубен Клюйверт, Клинтон Мата, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Павел Шульц ( Орел Мангала 81' ), Халес Мера ( Таннер Тессманн 66' ), Корентин Толиссо ( Мартин Сатриано 90' ), Тайлер Мортон, Афонсу Морейра Жёлтые карточки: Тило Керер 7', Фоларин Балогун 78' — Клинтон Мата 36', Корентин Толиссо 70', Рубен Клюйверт 70' Красная карточка: Мамаду Кулибали 70' (Монако)

Статистика матча 2 Удары в створ 9 1 Удары мимо 3 44 Владение мячом 56 7 Угловые удары 2 14 Фолы 12

После 17 матчей «Монако» занимает девятое место в турнирной таблице с 23 очками. «Лион», набрав 30 очков, располагается на пятой строчке.