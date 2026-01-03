Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался об игре Рафаэла Леау в матче с «Кальяри» (1:0).

Рафаэл Леау globallookpress.com

Напомним, что именно Леау стал автором единственного забитого мяча в этой игре.

«Когда Леау находится в центре поля, он больше вовлечён в игру. Когда играет слева, иногда "засыпает" и выпадает из матча. К тому же сегодня он был готов не на 100%, в первом тайме мог лучше атаковать пространство. Это нормально — ему ещё нужно набрать оптимальную форму», — приводит слова Аллегри Sky Sport.

«Милан» с 38 очками занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии А.