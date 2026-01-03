После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Эльче» — на 9-й строчке с 22 баллами.

Единственный гол у «Эльче» записал на свой счет Мартим Нету на 30-й минуте.

В составе гостей голами отметились Альберто Молейро на 7-й минуте, Жорж Микаутадзе на 14-й и Альфонсо Педраса на 83-й минуте.

