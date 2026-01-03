«Вильярреал» обыграл «Эльче» (3:1) в матче 18-го тура испанской Примеры.
В составе гостей голами отметились Альберто Молейро на 7-й минуте, Жорж Микаутадзе на 14-й и Альфонсо Педраса на 83-й минуте.
Единственный гол у «Эльче» записал на свой счет Мартим Нету на 30-й минуте.
Результат матча
ЭльчеЭльче1:3ВильярреалВильярреал
0:1 Альберто Молейро 7' 0:2 Жорж Микаутадзе 14' 1:2 Мартим Нету 30' 1:3 Альфонсо Педраса 83'
Эльче: Игнасио Пенья, Виктор Чуст, Давид Аффенгрубер (Бамбо Диаби 61'), Педро Бигас, Альваро Нуньес (Хосан 79'), Альваро Родригес, Мартим Нету (Родриго Мендоса 79'), Алейкс Фебас, Марк Агуадо (Грэйди Диангана 71'), Херман Валера, Рафаэль Мир Висенте
Вильярреал: Луис Жуниор, Рафа Марин, Пау Наварро, Сантьяго Моуриньо (Хуан Фойт 80'), Альберто Молейро, Сантьяго Комесанья, Даниэль Парехо (Carlos Macia 76'), Альфонсо Педраса, Жорж Микаутадзе (Тани Олувасейи 75'), Айосе Перес (Херар Морено 67'), Николя Пепе (Серхи Кардона 68')
Жёлтые карточки: Херман Валера 50', Педро Бигас 67', Алейкс Фебас 67' — Айосе Перес 39', Сантьяго Комесанья 67'
После этого матча «Вильярреал» занимает 3-е место в таблице Примеры с 38-ю очками в активе. «Эльче» — на 9-й строчке с 22 баллами.