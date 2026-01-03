Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда команды Виктора Дьекереша.

Микель Артета globallookpress.com

«В ближайшие пять лет вокруг него будет много шума. От это никуда не деться с самого первого дня, когда ты подписываешь контракт с "Арсеналом" в качестве нападающего под девятым номером, с учетом его прошлого и ожиданий. Такова жизнь "девятки" "Арсенала".

Когда ты надеваешь эту футболку, существуют определенные ожидания. Он это знал, и это было частью плана. Я вижу его на тренировках и собраниях каждый день и знаю, как сильно он хочет добиться успеха.

Судя по тому, как он работает в каждом матче, все получится. Сейчас ему не хватает одного — забивать больше голов, но в остальном он делает все правильно», — цитирует Артету Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ на счету 27-летнего Дьекераша 17 матчей и пять забитых мячей.