Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался об игре форварда команды Виктора Дьекереша.

Микель Артета
Микель Артета globallookpress.com

«В ближайшие пять лет вокруг него будет много шума.  От это никуда не деться с самого первого дня, когда ты подписываешь контракт с "Арсеналом" в качестве нападающего под девятым номером, с учетом его прошлого и ожиданий.  Такова жизнь "девятки" "Арсенала".

Когда ты надеваешь эту футболку, существуют определенные ожидания.  Он это знал, и это было частью плана.  Я вижу его на тренировках и собраниях каждый день и знаю, как сильно он хочет добиться успеха.

Судя по тому, как он работает в каждом матче, все получится.  Сейчас ему не хватает одного — забивать больше голов, но в остальном он делает все правильно», — цитирует Артету Sky Sports.

В текущем сезоне АПЛ на счету 27-летнего Дьекераша 17 матчей и пять забитых мячей.