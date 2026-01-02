Бразильский футбольный клуб «Сантос» намерен продлить истекающий контракт с 33-летним нападающим Неймаром и вернуть в команду 29-летнего форварда Габриэла Барбозу, который сейчас выступает за «Крузейро», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «Сантос» близок к заключению соглашений с обоими игроками, и их возвращение может быть официально объявлено в один день.

Неймар вернулся в «Сантос» в январе 2025 года, где начинал свою профессиональную карьеру. В сезоне 2025 он сыграл 28 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав четыре результативные передачи. Контракт Неймара с «Сантосом» истек 31 декабря.

Габриэл Барбоза присоединился к «Крузейро» в январе 2025 года. В сезоне 2025 он провел 49 матчей, забив 13 голов и отдав четыре ассиста.