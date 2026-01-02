Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «Локомотива» под руководством Михаила Галактионова.

Михаил Галактионов globallookpress.com

«Очень нравится "Локомотив" последних сезонов при Галактионове, в первую очередь тем, что играют свои ребята. Это радует глаз, всегда приятно видеть русских игроков на поле. Свои воспитанники — лучшее, что может быть. Правильно делают, что сейчас дают развиваться молодым вместо того, чтобы скупать иностранцев за 30 миллионов.

Галактионов отлично подходит "Локомотиву", он перспективный тренер, умеет работать с молодежью. Были раньше разговоры, что он может уйти, когда "Локомотив" выступал чуть ниже ожиданий, но я не вижу в этом смысла. Дайте тренеру работать, чтобы он смог воспитать игроков и чего‑то добиться с ними», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Локомотив» набрал 37 очков после 18-ти туров РПЛ и занимает третье место в турнирной таблице.