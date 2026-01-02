Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк ответил на вопрос о свисте фанатов по итогам матча с «Брентфордом» (0:0).

Томас Франк globallookpress.com

«На этот вопрос мне очень сложно ответить. Мы отталкиваемся от свиста болельщиков после матча, и я не читаю ни социальные сети, ни статьи. Я смотрю на команду и прекрасно понимаю, что сейчас мы находимся не там, где я хотел бы нас видеть.

Думаю, болельщики не слишком довольны — и это справедливо, когда мы в целом не показываем топ-уровень. Но здесь есть две стороны.

Потому что нужно понимать и признавать работу команды в обороне, которую мы сегодня выполнили на отличном уровне против соперника, который до этого забил три мяча "Ливерпулю", три — "Манчестер Юнайтед" и так далее. Но, конечно, в атаке мы должны играть лучше. Здесь не может быть двух мнений», — цитирует Франка Sky Sports.

После первого круга «Брентфорд» занимает 9-е место с 29 очками. «Тоттенхэм» (26) идет тремя строчками ниже.