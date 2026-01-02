Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик ответил на вопрос об усилении команды во время зимнего трансферного окна.

«Это сложный вопрос. Мне кажется, очевидно, что нам нужен один футболист в оборону. Мы обсуждаем это.

Зимой не так уж и просто приобрести игрока хорошего уровня. Но я уверен, чтобы мы что-нибудь сделаем, но при этом трансфер должен быть обоснованным», — цитирует Флика Football-Espana.

Напомним, что «Барселона» лидирует в турнирной таблице испанской Примеры, опережая на четыре очка второй «Реал».