Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о лидерстве команды в текущем сезоне АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Таково наше текущее положение, и мы можем быть довольны тем, где находимся. Но всегда можно быть лучше. Всегда есть моменты, которые нужно улучшать, это понятно. Единственное, на чем мы сейчас сосредоточены, — это следующий матч с "Борнмутом". Мы знаем, насколько сложно любому сопернику обыграть их».

Сейчас только начало января, впереди еще пять месяцев, и нам нужно сделать гораздо больше«, — цитирует Артету BBC.

Напомним, что "Арсенал" сейчас лидирует в турнирной таблице АПЛ и опережает на четыре очка идущий вторым "Манчестер Сити".