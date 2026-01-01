1 января на «Стэдиум оф Лайт» состоится матч 19-го тура АПЛ между «Сандерлендом» и «Манчестер Сити». Старт встречи в 23:00 мск.

«Сандерленд» имеет возможность подняться в зону еврокубков, однако победить «Ман Сити» сейчас сложно. «Горожане» набрали 15 очков за последние 5 туров. Это лучший результат среди всех команд АПЛ. Кроме того, коллектив Пепа Гвардиолы ведет гонку с «Арсеналом» за чемпионство, поэтому мотивации ему сегодня не отнимать.

Последний раз между собой «Сандерленд» и «Манчестер Сити» играли в декабре. Тогда «бело-голубые» одержали крупную победу со счетом 3:0. Сегодня в случае победы гости продлят выездную победную серию до пяти игр с учетом всех турниров.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры оценивают шансы команд на победу котировками 7.50 и 1.44.

Искусственный интеллект предсказывает голевой размен, в котором победит «Ман Сити» 4:3.

Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Манчестер Сити» смотрите на LiveCup.Run.

