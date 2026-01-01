Футбольная сборная Габона прекращает свое существование после решения правительства страны, информирует издание The Athletic.

Причиной такого решения стало провальное выступление команды на Кубке африканских наций-2026, где Габон проиграл все три матча и вылетел из турнира.

Причем, в игре 3-го тура сборная вела по ходу встречу с Кот-д'Ивуаром два мяча, но умудрилась уступить со счетом 2:3.

Правительство Габона назвало выступление команды позорным и заявило, что Пьер-Эмерик Обамеянг (лучший бомбардир) и Экеле Манга (футболист с большим количеством игр) исключены из состава сборной, а тренерский штаб распущен.