Московский ЦСКА объявил о переходе нападающего «Урала» Максима Воронова.

Максим Воронов ФК ЦСКА

В стане армейцев он будет выступать под №97 и подписал контракт до 2030 года.

В текущем сезоне 18-летний форвард провел в Первой лиге 14 матчей, и забил в них 4 мяча. Всего же в составе «Урала» он сыграл 40 матчей за карьеру, 9 раз отличился и сделал 3 ассиста. На портале Transfermarkt Воронова оценивают в 700 тысяч евро.

ЦСКА после первой части сезона с 36 очками идет четвертым в таблице РПЛ. Чемпионат возобновится в конце февраля.