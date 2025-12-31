«Рома» активно интересуется опорником «Дженоа» Мортеном Френдрупом, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.

Мортен Френдруп globallookpress.com

Переход может состояться уже зимой, так как на сделке настаивает главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини, а в нее, помимо денежной компенсации, может быть включен 21-летний талант «Ромы» Никколо Пизилли.

Сейчас 24-летний датчанин на Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт действует до 2028 года. В этом сезоне Френдруп провел 19 матчей и забил один мяч.