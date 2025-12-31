«Рома» активно интересуется опорником «Дженоа» Мортеном Френдрупом, сообщает главный европейский инсайдер Фабрицио Романо.
Переход может состояться уже зимой, так как на сделке настаивает главный тренер римлян Джан Пьеро Гасперини, а в нее, помимо денежной компенсации, может быть включен 21-летний талант «Ромы» Никколо Пизилли.
Сейчас 24-летний датчанин на Transfermarkt оценивается в 18 миллионов евро, а его контракт действует до 2028 года. В этом сезоне Френдруп провел 19 матчей и забил один мяч.