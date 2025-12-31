Экс-президент «Локомотива», а ныне член совета директоров Валерий Филатов считает полузащитника железнодорожников Алексея Батракова сильнейшим игроком в РПЛ.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Учитывая возраст Батракова, его можно назвать лучшим футболистом России в 2025 году. Для такого возраста проводить матчи на таком уровне — это очень достойно. Считаю, он лучший.

Многие его сравнивают с Лоськовым, но Дмитрий уже пришел к нам состоявшимся футболистом. Состоявшаяся личность. А Алеша молодой парень. Трудно тут прогнозировать. Организм у него еще не окреп, еще мальчишка все‑таки. Что ни говори, а все равно еще пацан. Но Батраков ключевой футболист команды, даже в своем возрасте», — сказал Филатов «Матч ТВ».

В этом сезоне 20-летний Батраков сыграл 23 матча, забил 15 голов и сделал 6 ассистов. Он воспитанник «Локомотива» и сейчас оценивается в 25 млн евро.