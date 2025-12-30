Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин заявил, что уходящий 2025-й год оказался для него сложным.

Константин Тюкавин — нападающий московского «Динамо» globallookpress.com

«Понятно, что уходящий год был сложным для меня. Почти сразу, в первой игре выбыл, но, с другой стороны, рад, что вернулся. Сейчас все тьфу‑тьфу. Даже получалось забивать в каких‑то играх.

Возможно, этот год был проверкой на прочность. Посмотрим, как сложится следующий», — цитирует Тюкавина Чемпионат.

Напомним, что в марте этого года форвард получил повреждение передней крестообразной связки правого колена. Тюкавин пропустил около 6 месяцев.

В нынешнем сезоне нападающий провел за московское «Динамо» 10 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал голевую передачу.