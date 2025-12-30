Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможный переход капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в ЦСКА.

Дмитрий Баринов globallookpress.com

«Если ЦСКА предлагает 500 тысяч евро — это, честно говоря, смешно. Если говорить серьёзно, то только сумма в районе двух–трёх миллионов может стать поводом задуматься о продаже. Сейчас идёт борьба за медали, у многих команд примерно равные шансы. Не хочется терять основного игрока, тем более при том, что у "Локомотива" всего одно поражение в первом круге», — цитирует Сенникова «Советский спорт».

Дмитрий Баринов — воспитанник подмосковного футбола, который присоединился к академии «Локомотива» в 2012 году. С 2015 года он выступает за основную команду клуба, выиграв чемпионат России в сезоне 2017/18, три Кубка России (сезоны 2016/17, 2018/19, 2020/21) и один Суперкубок России (2019).

В текущем сезоне Баринов принял участие в 23 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав семь результативных передач.