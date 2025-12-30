Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос может вернуться в европейскую лигу, сообщает Actu Foot. По информации источника, французская «Ницца» проявляет интерес к подписанию опытного игрока.

Серхио Рамос globallookpress.com

Переговоры между Рамосом и «Ниццей» находятся в активной стадии. Испанский футболист, который стремится продолжить карьеру в Европе, рассматривает возможность перехода во французский клуб. Представители «Ниццы» настроены серьезно и уже ведут обсуждения с Рамосом.

Рамос покинул мексиканский «Монтеррей» в начале декабря и теперь может найти новое место в европейском футболе.