Экс-защитник «Милана» Кафу поделился с клубом рекомендациями по поводу трансферного рынка и выделил талантливого бразильского нападающего «Васко да Гама» Райана.

Райан Getty Images

«Райан — фантастический талант. Он обладает большим мастерством и быстр в ситуациях один на один. Ему всего 19 лет, и он может стать по-настоящему великим игроком. В атаке, благодаря своей креативности, он может играть как центральный нападающий, так и второй нападающий; это зависит от тренера», — цитирует Кафу Calciomercato.

Ранее СМИ писали об интересе «Барселоны» в подписании этого универсального форварда. Каталонский клуб готов предложить за Райана сумму в диапазоне от 25 до 30 миллионов евро. Кроме того, в сентябре текущего года «Зенит» пытался приобрести молодого футболиста, но получил отказ от «Васко да Гама».

В сезоне 2025 года Райан принял участие в 49 матчах своих команд во всех турнирах, забив 17 голов и отдав одну результативную передачу. На данный момент его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 18 миллионов евро.