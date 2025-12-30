«Ноттингем Форест» и «Эвертон» сыграют в матче 19-го тура английской Премьер-лиги. Игра состоится 30 декабря на «Сити Граунд». Начало в 22:30 мск.

«Ноттингем Форест» набрал 18 очков. Команда занимает 17-е место в таблице и находится на расстоянии 5 баллов от зоны вылета. В последних двух турах «лесники» проиграли. В прошлом матче хозяева уступили «Ман Сити» 1:2.

«Эвертон» на 5 строчек выше «Ноттингема» с 25 баллами на счету. «Ириски» так же как и соперник остались без побед в последних турах чемпионата — ничья с «Бернли», поражения от «Арсенала» и «Челси».

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 3.66.

Букмекеры дают 2.14 на победу «Ноттингем Форест» и 3.95 на победу «Эвертона».

Искусственный интеллект спрогнозировал ничью без голов.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Ноттингем Форест» — «Эвертон» смотрите на LiveCup.Run.

