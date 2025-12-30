Сборная Марокко установила новый рекорд среди африканских команд, выиграв все матчи своей группы на Кубке африканских наций 2025 года.

Сборная Марокко globallookpress.com

В третьем туре турнира марокканцы одержали уверенную победу над сборной Замбии со счетом 3:0, тем самым подтвердив свой исторический успех. Об этом сообщает аналитический портал Opta.

Марокко добилось четырех побед подряд в своей группе на Кубке африканских наций, установив самую длинную серию побед среди всех участников турнира. В текущем розыгрыше команда набрала семь очков, обыграв Коморские Острова и Замбию, а также сыграв вничью с Мали.

Ранее, в 2023 и 2021 годах, сборная Марокко также завершала групповой этап с семью очками. А в 2019 году команда выиграла все три матча группового этапа.