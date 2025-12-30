Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино globallookpress.com

«Без ФИФА футбол не существовал бы в 150 странах.  Мы существуем благодаря доходам от чемпионата мира, которые реинвестируем в развитие», — заявил Инфантино в разговоре с Reuters.

Многие болельщики выразили недовольство высокими ценами на билеты для предстоящего турнира, которые значительно превышают стоимость билетов на предыдущие соревнования под эгидой ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.