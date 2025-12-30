Президент ФИФА Джанни Инфантино ответил на критику по поводу высоких цен на билеты на чемпионат мира по футболу 2026 года.

Джанни Инфантино globallookpress.com

«Без ФИФА футбол не существовал бы в 150 странах. Мы существуем благодаря доходам от чемпионата мира, которые реинвестируем в развитие», — заявил Инфантино в разговоре с Reuters.

Многие болельщики выразили недовольство высокими ценами на билеты для предстоящего турнира, которые значительно превышают стоимость билетов на предыдущие соревнования под эгидой ФИФА.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.