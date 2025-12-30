Немецкий авторитетный интернет-портал Transfermarkt составил список самых дорогих вратарей мира на текущий момент.

Джанлуиджи Доннарумма globallookpress.com

Согласно данным источника, лидером рейтинга стал Джанлуиджи Доннарумма из «Манчестер Сити» и сборной Италии. Его трансферная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

Второе место занял вратарь «Порту» Диогу Кошта, который оценивается в 40 миллионов. Третье место разделили Грегор Кобель из дортмундской «Боруссии» и Диогу Кошта, также с оценкой в 40 миллионов.

Доннарумма перешел в «Манчестер Сити» летом 2021 года. До этого он играл за французский клуб «Пари Сен-Жермен» с 2022 года.