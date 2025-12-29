Футбольный комментатор Константин Гени ч высказался о возможном уходе бразильского полузащитника Жерсона из «Зенита» этой зимой.

«С такой помпой он приходил, его так красиво презентовали. Вот он из карты Джокера вышел. Всё супер, первый матч, он вышел во втором тайме с "Ростовом", там несколько длинных передач хороших сделал, и все были в полном восторге. А потом Жерсон куда-то пропал, и начали задаваться вопросом: "А что с ним? А, может, лишний вес? А, может, травма? А, может, адаптация? А, может, ещё что-то?"

Его интегрируют, интегрируют в состав, но мы же видим, ну да, он забил "Акрону" дальним ударом, но видим, что он не добавляет скорости, он сам особо не угрожает. И нет этого эффекта "вау", который, например, был после перехода Клаудиньо.

И если сейчас есть предложение и есть хорошая цена… Саудовская Аравия? Необязательно, может, это Бразилия будет, может быть, это будет какой-нибудь там Крузейро», — отметил Генич в выпуске на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Ранее СМИ сообщали о возможном возвращении Жерсона на родину или переходе в саудовский клуб. 28-летний хавбек, перешедший в «Зенит» летом 2025 года из «Фламенго», сыграл в 15 матчах и смог отличиться двумя забитыми мячами.