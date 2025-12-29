Завершились 2 матча группового этапа Кубка африканских наций (группа А).

Браим Диас — игрок сборной Марокко globallookpress.com

В одной из встреч Марокко одержала победу над Замбией со счетом 3:0.

У номинальных гостей дублем отметился Айюб Эль-Кааби, отличившись на 9-й и 50-й минутах. Еще один гол записал на свой счет Браим Диас на 27-й минуте.

После этого матча Марокко занимает 1-е место в группе А с 7-ю очками в активе. Замбия — на последней 4-й позиции (2).

Коморские острова сыграли вничью с Мали со счетом 0:0.

После этого матча номинальные хозяева располагаются на 3-й позиции в группе А с 2 очками в активе. Мали — на 2-й строчке с 3 баллами.