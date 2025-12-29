29 декабря, Рабат — сборные Замбии и Марокко встретятся в очной встрече 3-го тура группы А Кубка африканских наций.

Хозяевам турнира нужна победа. Она снимет все вопросы о путевке в плей-офф и лидерстве в квартете по итогам групповой стадии. В прошлом туре сборная Марокко не смогла выяснить сильнейшего с Мали и соперник отстает всего на 2 очка.

Замбия имеет те же 2 пункта, поэтому все еще претендует на выход в плей-офф. Однако без побед команда уже 6 поединка. В четырех из них она проиграла. Если сегодня Марокко выиграет, то продлит серию побед над Замбией до 6 матчей.

Прогнозы и ставки

Что предлагают эксперты, коэффициенты букмекеров:

Эксперты LiveSport.Ru предложили свой прогноз с коэффициентом 2.80.

Букмекеры выставили такие коэффициенты: 17.0 на победу Замбии, 5.95 на ничью, 1.21 на победу Марокко.

Искусственный интеллект сделал ставку на победу Марокко со счетом 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча Замбия — Марокко смотрите на LiveCup.Run.

При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.