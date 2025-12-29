Испанская «Жирона» близка к приобретению голкипера «Барселоны» Марк-Андре тер Стегена, информирует портал Sport.es.

Сейчас стороны ведут активные переговоры о переходе 33-летнего вратаря и здорово продвинулись в них. Также большим плюсом в пользу трансфера являются хорошие отношения между «Жироной» и «Барселоной».

Сам тер Стеген твердо намерен покинуть блауграну, чтобы получить игровую практику перед ЧМ-2026. Ранее об интересе к немецкому голкиперу заявила «Астон Вилла».

За «Барселону» тер Стеген выступает с 2014 года, в этом сезоне он провел всего один матч в Кубке Испании.