Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с полузащитником Иваном Обляковым.

Иван Обляков globallookpress.com

«Новое соглашение с полузащитником будет действовать до конца сезона 2029/30.

Ваня перешел к нам в 2018 году и за это время сыграл в 281 матче, забил 35 мячей и отдал 45 голевых передач, выиграл два FONBET Кубка России и один Суперкубок России, а также стал одним из вице-капитанов команды!

Желаем Ване новых побед в составе красно-синих», — говорится в заявлении ЦСКА.

Напомним, что по итогам первой части сезона РПЛ ЦСКА под руководством Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице.