В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде минимально переиграл «Аталанту»- 1:0.
В первом тайме голов забито не было, а вот на 65-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Франческо Эспозито смог поразить ворота хозяев и принес победу миланцам.
Результат матча
АталантаБергамо0:1ИнтерМилан
0:1 Лаутаро Мартинес 65'
Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац (Лазар Самарджич 75'), Давиде Дзаппакоста (Юнус Муса 46'), Мартен де Рон, Никола Залевский (Лоренцо Бернаскони 65'), Шарль Де Кетеларе, Марио Пашалич (Камал Дин Сулемана 58'), Джанлука Скамакка
Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко (Карлос Аугусто 76'), Алессандро Бастони, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски (Анди Диуф 84'), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла (Генрих Мхитарян 76'), Маркус Тюрам (Франческо Пио Эспозито 64'), Лаутаро Мартинес (Давиде Фраттези 84'), Луис Энрике
Жёлтые карточки: Зеад Колашинац 19', Камал Дин Сулемана 80' — Алессандро Бастони 77'
По итогам этого матча «Интер» набрал 36 очков. Подопечные Кристиана Киву вернули себе первое место в турнирной таблице, опередив «Милан» на один балл. «Аталанта» с 22 пунктами идет 10-й.