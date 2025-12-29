В матче 17-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде минимально переиграл «Аталанту»- 1:0.

Лаутаро Мартинес globallookpress.com

В первом тайме голов забито не было, а вот на 65-й минуте Лаутаро Мартинес с передачи Франческо Эспозито смог поразить ворота хозяев и принес победу миланцам.

Результат матча Аталанта Бергамо 0:1 Интер Милан 0:1 Лаутаро Мартинес 65' Аталанта: Марко Карнесекки, Эдерсон, Берат Джимсити, Исак Хин, Зеад Колашинац ( Лазар Самарджич 75' ), Давиде Дзаппакоста ( Юнус Муса 46' ), Мартен де Рон, Никола Залевский ( Лоренцо Бернаскони 65' ), Шарль Де Кетеларе, Марио Пашалич ( Камал Дин Сулемана 58' ), Джанлука Скамакка Интер: Ян Зоммер, Федерико Димарко ( Карлос Аугусто 76' ), Алессандро Бастони, Мануэль Аканджи, Янн Биссекк, Пётр Зелиньски ( Анди Диуф 84' ), Хакан Чалханоглу, Николо Барелла ( Генрих Мхитарян 76' ), Маркус Тюрам ( Франческо Пио Эспозито 64' ), Лаутаро Мартинес ( Давиде Фраттези 84' ), Луис Энрике Жёлтые карточки: Зеад Колашинац 19', Камал Дин Сулемана 80' — Алессандро Бастони 77'

Статистика матча 0 Удары в створ 4 3 Удары мимо 7 41 Владение мячом 59 2 Угловые удары 6 2 Офсайды 2 7 Фолы 11

По итогам этого матча «Интер» набрал 36 очков. Подопечные Кристиана Киву вернули себе первое место в турнирной таблице, опередив «Милан» на один балл. «Аталанта» с 22 пунктами идет 10-й.