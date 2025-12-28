Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду высоко оценил победу своей команды над «Аль-Ахдудом» со счетом 3:0. Этот успех стал десятым подряд для клуба в текущем сезоне Саудовской Про-Лиги.

Криштиану Роналду globallookpress.com

Роналду подчеркнул: «Мы находимся на хорошем ходу. Но никто не выигрывает чемпионат в середине сезона, борьба еще впереди. Это футбол, и, несмотря на обстоятельства, мы все здесь, чтобы помогать друг другу», — заявил он в интервью Hmanyah Sports после игры.

После этой победы «Аль-Наср» с 30 очками уверенно возглавляет турнирную таблицу. В текущем сезоне Роналду забил 10 голов и сделал одну результативную передачу. Следующий матч команда проведет 30 декабря на выезде против «Аль-Иттифака».