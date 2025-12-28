Бывший менеджер «Лацио», «Зенита» и сборной России Оресте Чинквини высказал мнение, что Алексей Батраков и Максим Глушенков могут перейти в европейские клубы уже в 2026 году.

Оресте Чинквини globallookpress.com

«Батраков и Глушенков обладают большим талантом. Это одни из лучших игроков России, и они обязательно найдут себе команды в Европе. В Италии они точно не останутся незамеченными. Надеюсь, что российские футболисты смогут лучше проявить себя в европейском футболе. У вас отличная страна и сильный чемпионат», — отметил Чинквини «Советскому Спорту».

26-летний Максим Глушенков забил 10 голов и отдал 7 результативных передач в 21 матче за «Зенит» в текущем сезоне. 20-летний Алексей Батраков, выступающий за «Локомотив», отличился 15 голами и 6 ассистами в 23 матчах РПЛ и Кубка России.