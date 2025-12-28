Экс-игрок сборной России Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших футболистах РПЛ по итогам 2025 года.

Александр Мостовой globallookpress.com

«Кордоба — лучший игрок в 2025 году. Он был признан лучшим нападающим. Если составлять пятерку: первый — Кордоба; "Краснодар" стал с ним чемпионом, он забивал важнейшие голы. Второй — Сперцян, третьим будет Батраков. Четвертый — Барриос, елки-палки, на высочайшем уровне он уже сколько времени играет! Пятым назову Вендела, ниже своего уровня он никогда не опускается.

Кисляк? Наверное, нет, все эти ребята более опытные и уже много лет играют на высоком уровне. У Матвея все впереди, он еще может стать лучше, хотя может быть и наоборот — мы видели множество таких случаев», — приводит слова Мостового «Советский Спорт».

Напомним, что на данный момент в турнирной таблице РПЛ лидирует «Краснодар», на втором месте располагается «Зенит», а третьим идет «Локомотив».