Экс-полузащитник сборной Германии и «Реала» Тони Кроос считает итальянца Карло Анчелотти самым сильным тренером в истории футбола.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Лучший тренер всех времен? Карло Анчелотти. Он лучше всех знал, как управлять большими командами, и не только в футбольном плане», — сказал немецкий полузащитник платформе Madrid Xtra.

За королевский клуб Кроос играл с 2014 по 2015 год и с 2021 по 2024 год и выиграл с командой три раза Лигу чемпионов.

35-летний Кроос закончил карьеру в 2024 году. Анчелотти сейчас возглавляет сборную Бразилии.